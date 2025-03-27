На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 27 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 501,5-503,1 тенге, Астане, Экибастузе и Костанае – за 504 тенге, Шымкенте – за 502,5-503 тенге.

В Аксу "зеленый" стоит 505 тенге, Каскелене – 502,9 тенге, Павлодаре – 505 тенге, Талдыкоргане – 503 тенге, Уральске – 508 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 503 до 508 тенге.