Сколько стоит доллар в казахстанских обменниках
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
231Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 24 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 520,5-522 тенге, Астане – за 522-523 тенге, Шымкенте – за 522-522,5 тенге.
В Аксу, Павлодаре, Хоргосе, Талдыкоргане и Каскелене "зеленый" стоит 521 тенге, Костанае – 520-522 тенге, Семее – 524 тенге, Уральске и Экибастузе – 522 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 520 до 524 тенге.
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