На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 24 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 520,5-522 тенге, Астане – за 522-523 тенге, Шымкенте – за 522-522,5 тенге.

В Аксу, Павлодаре, Хоргосе, Талдыкоргане и Каскелене "зеленый" стоит 521 тенге, Костанае – 520-522 тенге, Семее – 524 тенге, Уральске и Экибастузе – 522 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 520 до 524 тенге.