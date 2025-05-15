Сколько стоит доллар в обменниках РК 15 мая
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
115Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 15 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 511-512 тенге, Астане – за 513-514 тенге, Шымкенте – за 512-513 тенге.
В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 511 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 512,5 тенге, Костанае – 512-513 тенге, Уральске – 515 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 510 до 515 тенге.
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