На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 15 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 511-512 тенге, Астане – за 513-514 тенге, Шымкенте – за 512-513 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 511 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 512,5 тенге, Костанае – 512-513 тенге, Уральске – 515 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 510 до 515 тенге.