Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25Сегодня, 09:25
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На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 15 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 519-519,7 тенге, Астане – за 521-523 тенге, Шымкенте и Каскелене – за 519 тенге.
В Аксу, Риддере, Семее, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 520 тенге, Талдыкоргане – 519,5 тенге, Уральске – 522 тенге, Жетысу – 519 тенге.
Днем ранее, утром, цена за доллар в обменниках варьировалась от 517 до 522 тенге.
К вечере курс доллара на KASE вырос почти на 3 тенге.
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