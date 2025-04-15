На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 15 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 519-519,7 тенге, Астане – за 521-523 тенге, Шымкенте и Каскелене – за 519 тенге.

В Аксу, Риддере, Семее, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 520 тенге, Талдыкоргане – 519,5 тенге, Уральске – 522 тенге, Жетысу – 519 тенге.

Днем ранее, утром, цена за доллар в обменниках варьировалась от 517 до 522 тенге.

К вечере курс доллара на KASE вырос почти на 3 тенге.