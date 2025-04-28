В понедельник, 28 апреля 2025 года, Национальный банк Республики Казахстан обновил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге, вызвав оживление на валютном рынке страны, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно опубликованным данным, американский доллар зафиксирован на уровне 515,03 тенге, а евро немного превысил отметку в 584 тенге.

Особое внимание участников рынка привлекли курсы обменников в крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте, где отмечаются незначительные, но ощутимые колебания.

В Алматы доллар покупают и продают в диапазоне от 515 до 517 тенге, евро - от 582 до 587, а рубль - от 6,12 до 6,2 тенге. В Астане же курс доллара варьируется от 513 до 519 тенге, а в Шымкенте он удерживается между 514 и 517 тенге.

Ранее мы сообщали, что спрос на доллары и евро резко сократился в Казахстане.