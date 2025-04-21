На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 21 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 523-524 тенге, Астане – за 526-527 тенге, Шымкенте – за 524 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 525 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 523,3 тенге, Костанае – 526 тенге, Уральске – 527 тенге.