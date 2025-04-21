Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана после выходных
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
148Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 21 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 523-524 тенге, Астане – за 526-527 тенге, Шымкенте – за 524 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 525 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 523,3 тенге, Костанае – 526 тенге, Уральске – 527 тенге.
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