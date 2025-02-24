Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана после выходных
Заметно подорожал.
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
110Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 24 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
В пятницу цена за доллар в обменных пунктах варьировалась от 503 до 509 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 506-508 тенге, Астане – за 509-510 тенге, Шымкенте – за 505,5-506 тенге.
В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 507 тенге, Актау и Риддере – 508 тенге, Актобе – 510,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 507,5 тенге, Костанае – 510-513 тенге, Семее – 515 тенге, Уральске – 511 тенге, Экибастузе – 510 тенге.
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