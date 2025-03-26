На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 19 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 503-504 тенге, Астане и Семее за 507 тенге, Шымкенте – за 503,5-505 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 506 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 504 тенге, Риддере – 505 тенге, Уральске – 508 тенге.