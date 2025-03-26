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Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана после длительных выходных

Курс доллара на 26 марта.

Сегодня, 09:10
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: Unsplash

На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 19 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 503-504 тенге, Астане и Семее за 507 тенге, Шымкенте – за 503,5-505 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 506 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 504 тенге, Риддере – 505 тенге, Уральске – 508 тенге.

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