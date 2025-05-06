Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана перед праздничным выходным
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
65Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 6 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 517,4-518,5 тенге, Астане – за 520-522 тенге, Шымкенте – за 518,5-520 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 518 тенге, Каскелене и Риддере – 517,5 тенге, Костанае – 520 тенге, Талдыкоргане – 517,7 тенге.
Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 518 до 521 тенге.