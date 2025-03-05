Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана 5 марта
Цена почти не изменилась.
Сегодня, 09:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
140Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 5 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 501 до 507 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 500-502 тенге, Астане – за 503-504 тенге, Шымкенте – за 501-502 тенге.
В Аксу, Павлодаре, Экибастузе и Костанае "зеленый" стоит 505 тенге, Актау, Риддере и Актобе – 501,5 тенге, Каскелене – 502 тенге, Семее и Уральске – 506 тенге.
Самое читаемое
- "Рёбра и грудь были сломаны": Муж погибшей роженицы в области Абай поделился результатом экспертизы
- Школьник из Арыси получил приглашения из 30 университетов мира
- Полицейских уволили из-за дерзкого водителя в Костанайской области
- Автобус врезался в грузовик в Астане: как себя чувствуют пострадавшие
- Почему НДС еще не повысили, а цены на продукты уже выросли