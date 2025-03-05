На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 5 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 501 до 507 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 500-502 тенге, Астане – за 503-504 тенге, Шымкенте – за 501-502 тенге.

В Аксу, Павлодаре, Экибастузе и Костанае "зеленый" стоит 505 тенге, Актау, Риддере и Актобе – 501,5 тенге, Каскелене – 502 тенге, Семее и Уральске – 506 тенге.