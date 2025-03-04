На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 4 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 500 до 507 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 501-503 тенге, Астане – за 503-504 тенге, Шымкенте – за 501,5-503,5 тенге.

В Аксу, Павлодаре, Экибастузе и Костанае "зеленый" стоит 505 тенге, Актау – 502 тенге, Актобе – 507 тенге, Каскелене – 503,5 тенге, Семее и Уральске – 506 тенге, Талдыкоргане – 503,5 тенге.