Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана 17 марта
Почем продают доллар в обменных пунктах после выходных?
Сегодня, 09:43
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Сегодня, 09:43Сегодня, 09:43
59Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 17 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 498-503 тенге, Астане – за 503-504 тенге, Шымкенте – за 502-503 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 503 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 502,5 тенге, Костанае – 505 тенге, Семее – 504 тенге, Уральске – 507 тенге.
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