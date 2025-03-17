На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 17 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 498-503 тенге, Астане – за 503-504 тенге, Шымкенте – за 502-503 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 503 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 502,5 тенге, Костанае – 505 тенге, Семее – 504 тенге, Уральске – 507 тенге.