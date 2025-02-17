На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 17 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в Алматы доллар можно купить за 502,5-505 тенге, Астане – за 504-505 тенге, Шымкенте – за 501-502 тенге.

В Аксу, Павлодаре и Костанае "зеленый" продают за 503 тенге, Актау – 500 тенге, Актобе – 504,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 505,5 тенге, Семее – 515 тенге, Уральске – 508 тенге, Экибастузе – за 502 тенге.