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  • BAIGENEWS

Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана 17 февраля

От 501 до 515 тенге продают доллар в обменных пунктах страны.

Сегодня, 09:28
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Фото: Unsplash

На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 17 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в Алматы доллар можно купить за 502,5-505 тенге, Астане – за 504-505 тенге, Шымкенте – за 501-502 тенге.

В Аксу, Павлодаре и Костанае "зеленый" продают за 503 тенге, Актау – 500 тенге, Актобе – 504,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 505,5 тенге, Семее – 515 тенге, Уральске – 508 тенге, Экибастузе – за 502 тенге.

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