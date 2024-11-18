Сколько стоит доллар в обменниках Астаны и Алматы?

Стал известен обменный курс доллара в Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные сервиса kurs.kz.

В Астане большинство пунктов обмена валюты покупают американский доллар по 494-495 тенге. Продают его в среднем по 499-500 тенге.

В Алматы эта валюта стоит чуть меньше. Так, покупка доллара в обменниках идет по 487,5-498 тенге, а продают они его по 497,5-499,5 тенге.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют доллар дороже 500 тенге и высокие цены на продукты в 2025 году.