Сколько стоит доллар в обменниках Астаны и Алматы?
В столице эта валюта стоит больше.
Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
157Фото: BaigeNews.kz
Стал известен обменный курс доллара в Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные сервиса kurs.kz.
В Астане большинство пунктов обмена валюты покупают американский доллар по 494-495 тенге. Продают его в среднем по 499-500 тенге.
В Алматы эта валюта стоит чуть меньше. Так, покупка доллара в обменниках идет по 487,5-498 тенге, а продают они его по 497,5-499,5 тенге.
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют доллар дороже 500 тенге и высокие цены на продукты в 2025 году.
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