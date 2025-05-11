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  • BAIGENEWS

Сколько стоит доллар в казахстанских обменниках

Сегодня, 10:23
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: pixabay.com

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным портала Kurs.kz:

  • В Алматы курс покупки доллара составляет в среднем 516 тенге, курс продажи — 518,5 тенге;

  • В Астане доллар покупают в среднем по 513 тенге, продают — по 520 тенге.

  • В Шымкенте доллар покупают по 515.5 тенге, продают — по 520 тенге.

Таким образом, курс американской валюты за праздничные дни остаётся относительно стабильным, не демонстрируя резких колебаний. 

Гражданам рекомендуется следить за обновлениями на официальных платформах и учитывать колебания курса при планировании крупных покупок или обменных операций.

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