В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным портала Kurs.kz:

В Алматы курс покупки доллара составляет в среднем 516 тенге, курс продажи — 518,5 тенге;

В Астане доллар покупают в среднем по 513 тенге, продают — по 520 тенге.

В Шымкенте доллар покупают по 515.5 тенге, продают — по 520 тенге.

Таким образом, курс американской валюты за праздничные дни остаётся относительно стабильным, не демонстрируя резких колебаний.

Гражданам рекомендуется следить за обновлениями на официальных платформах и учитывать колебания курса при планировании крупных покупок или обменных операций.