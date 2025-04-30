Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на среду, 30 апреля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Согласно данным регулятора, американский доллар сегодня торгуется на уровне 512,32 тенге, курс евро составил 582,92 тенге, а российский рубль - 6,29 тенге.

Между тем обменные пункты в крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - предлагают немного отличающиеся курсы покупки и продажи валют. В Алматы доллар можно купить в пределах 512–514 тенге, евро - 584–587, рубль - 6,15–6,2 тенге. В столице курс доллара варьируется от 510 до 516 тенге, евро - от 579 до 586, а рубля - от 6,13 до 6,23 тенге. В Шымкенте ситуация стабильна: доллар торгуется в диапазоне 511–514 тенге, евро - 583–588, рубль - 6,13–6,2 тенге.

Ранее мы сообщали, что спрос на доллары и евро резко сократился в Казахстане.