Сколько стоит доллар в казахстанских обменниках
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
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Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник, 29 апреля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Согласно данным регулятора, доллар США сегодня торгуется на уровне 513,68 тенге, евро - 583,03 тенге, а российский рубль - 6,24 тенге. Эти значения используются как ориентир на финансовом рынке и влияют на стоимость импортных товаров, кредитов в иностранной валюте и международные расчёты.
Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - предлагают собственные курсы покупки и продажи валют. В Алматы доллар можно купить по цене от 511 до 514 тенге, евро - от 581 до 587, а рубль - от 6,12 до 6,17 тенге. В столице обмен валют происходит по схожим значениям: доллар - в пределах 511–516 тенге, евро - 578–585, рубль - 6,13–6,23 тенге. В Шымкенте доллар колеблется от 512 до 516 тенге, евро - от 581 до 587, а рубль - от 6,13 до 6,18 тенге.
Ранее мы сообщали, что спрос на доллары и евро резко сократился в Казахстане.
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