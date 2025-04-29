Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на вторник, 29 апреля 2025 года, передаёт BaigeNews.kz. Согласно данным регулятора, доллар США сегодня торгуется на уровне 513,68 тенге, евро - 583,03 тенге, а российский рубль - 6,24 тенге. Эти значения используются как ориентир на финансовом рынке и влияют на стоимость импортных товаров, кредитов в иностранной валюте и международные расчёты.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - предлагают собственные курсы покупки и продажи валют. В Алматы доллар можно купить по цене от 511 до 514 тенге, евро - от 581 до 587, а рубль - от 6,12 до 6,17 тенге. В столице обмен валют происходит по схожим значениям: доллар - в пределах 511–516 тенге, евро - 578–585, рубль - 6,13–6,23 тенге. В Шымкенте доллар колеблется от 512 до 516 тенге, евро - от 581 до 587, а рубль - от 6,13 до 6,18 тенге.

Ранее мы сообщали, что спрос на доллары и евро резко сократился в Казахстане.