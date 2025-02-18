На сайте kurs.kz опубликованы актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее цена за доллар варьировалась от 501 до 515 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 501,5-502,9 тенге, Астане – за 504-505 тенге, Шымкенте – за 501-502 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 501,5 тенге, Актау – 501 тенге, Актобе – 504,5 тенге, Костанае – 505 тенге, Семее – 515 тенге, Талдыкоргане и Экибастузе – 503 тенге, Уральске – 509 тенге.