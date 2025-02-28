Внутри РК самые низкие цены на автогаз ожидаемо наблюдаются на западе, как и самый "газовый" автопарк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитиков finprom.kz.

С 1 февраля текущего года в Казахстане подняли предельные цены на автогаз. Стоимость литра автогаза на АЗГС в Астане выросла с 86 до 102 тг, в Алматы — с 89 до 102 тг, а в Шымкенте — с 70 до 90 тг. В остальных регионах удорожание составило от 6 до 20 тг. При этом если в областном центре или в радиусе до 200 км от него предельная цена не превышает 102 тг, то в более отдалённых районах она достигает 107 тг.

На начало февраля в Казахстане насчитывалось более 10 тыс. легковых автомобилей на газе и более 400 тыс. машин на смешанном топливе (на бензине, газобаллонном топливе и электричестве), которых коснулось повышение цен на автогаз.

Количество автомобилей, работающих на газе, составляло лишь 0,2% от всего автопарка страны, а наибольшая их концентрация наблюдалась в Шымкенте (0,6%), а также в Жетысуской (0,4%) и Туркестанской (0,3%) областях.

На долю легковых автомобилей на смешанном топливе пришлось 7,9% автопарка, и можно смело предположить, что большая их часть работает на бензине и газе. В разрезе регионов более половины легковых автомобилей именно такого типа наблюдалось в автопарке нефтегазовой Мангистауской области: 51,5%. В целом по РК значительные доли легковых автомобилей на смешанном топливе приходились как раз на нефтегазовые регионы. Так, в Актюбинской области их удельный вес составлял 22,5% автопарка, в Кызылординской — 14,4%, в Западно-Казахстанской — 11,6%, в Атырауской — 10,5%. Существенная доля легковых автомобилей на смешанном топливе также наблюдалась в Туркестанской области: 11,4% от всего автопарка региона.

Если сравнить с другими странами, стоимость автогаза в Казахстане — одна из самых низких в мире. Так, по данным GlobalPetrolPrices.com, на 24 февраля 2025 года средняя цена литра автогаза в мире достигла 0,74 долл. США, в то время как в Казахстане предельная цена составила 0,21 долл. США (107 тг по курсу Национального банка РК). Всего на сайте представлены цены на автогаз более чем в 50 странах.

Дешевле всего газ на АГЗС обходился автомобилистам Алжира (0,07 долл. США) и Анголы (0,11 долл. США). В Саудовской Аравии и в России цены были выше, чем в Казахстане: 0,28 и 0,36 долл. США соответственно. Стоит отметить, что Беларусь (0,38 долл. США) и Армения (0,43 долл. США) также вошли в число стран с самыми низкими ценами на автогаз.

Дороже всего литр автогаза стоил в Швейцарии и Великобритании: 1,22 и 1,21 долл. США соответственно. Высокие цены также были отмечены в Германии (1,1 долл. США) и Франции (1,05 долл. США).