Развитие и поддержка казахского языка в Казахстане приобрели новый импульс благодаря созданию эндаумент-фонда "Qazaq Tili". Этот фонд стал важной инициативой Международного общества "Қазақ тілі". Первым эту инициативу поддержал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. На третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" он выразил признательность всем, кто поддержал данный проект, а также призвал остальных обеспеченных и неравнодушных людей также внести свою лепту в пополнение Фонда. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, каких результатов удалось достичь за год и каков финансовый объем фонда сейчас.

Поддержка президента и общества

По словам председателя общества "Қазақ тілі" Рауана Кенжеханулы, значительным толчком к активному развитию эндаумент-фонда "Qazaq Tili" стало признание со стороны президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Президент не только публично поддержал инициативы, но и внес свой личный вклад в эндаумент-фонд в размере 7 миллионов тенге.

"Этот шаг Главы государства продолжили предприниматели страны, и в течение года в фонд было перечислено более 500 миллионов тенге", – сообщил Кенжеханулы.

Среди тех, кто внес наибольшие суммы в фонд, он назвал Айдына Рахимбаева (BI Group), Дулата Тастекея (Assyltas), Еркебулана Ильясова (ALAGEUM Electric) и Каната Копбаева (KUSTO Group) – каждый из них перечислил по 100 миллионов тенге.

Кроме того, значительные средства внесли предприниматели Данияр Абылгазин, Саламат Ахметов, Газиз Кусайин, Сырымбек Тау, Ильяс Исатаев, Айгазы Кусаинов, Байжан Канафин и другие.

"Кроме того, существует большое количество компаний, общественных организаций и частных лиц, которые перечислили средства в эндаумент-фонд. Их перечень, размер средств публикуется на сайте, данные постоянно обновляются", - рассказал глава Общества.

По итогам 2024 года в эндаумент-фонд "Qazaq Tili" поступило 503 669 299 тенге. Объем сверхдоходов от его управления за год составил 75 473 020 тенге.

В этом году Общество планирует довести объем эндаумент-фонда до 1 миллиарда тенге.

Как работает эндаумент-фонд

Эндаумент-фонд "Qazaq Tili" действует по классическому принципу: внесенные средства не расходуются напрямую, а инвестируются, а доход с этих инвестиций направляется в виде грантов для обеспечения работы международного общества "Қазақ тілі" и реализацию проектов, направленных на расширение сферы применения, модернизацию и дальнейшее развитие казахского языка.

Такой подход, по словам Рауана Кенжеханулы, позволяет обеспечивать стабильное и долгосрочное финансирование деятельности по развитию казахского языка.

В частности, обществу "Қазақ тілі" президент поручил реализовать комплекс конкретных проектов и мероприятий, охватывающих расширение медиа и печатного контента на казахском языке, развитие методик преподавания и изучения языка, развитие читательской грамотности и культуры письма, а также широкое использование современных технологических решений для поддержки и расширения сообщества пользователей казахского языка.

Эндаумент-фонды широко используются в мире для обеспечения стабильной и долгосрочной деятельности образовательных и общественных организаций, работающих на реализацию социально значимых миссий.

Крупнейшими эндаумент-фондами в мире являются Японский фонд науки и технологий, а также фонды Стэнфордского и Гарвардского университетов. В Казахстане успешно работают эндаумент-фонды ряда крупных университетов, школ и некоммерческих организаций.

Средства эндаумент-фонда контролирует независимый попечительский совет из числа авторитетных общественных деятелей, учёных-лингвистов и государственных деятелей.

Перспективы и новые инициативы

В будущем общество "Қазақ тілі" планирует расширять свои проекты. Среди приоритетных задач – увеличение объемов казахского дубляжа на крупнейших мировых кино- и стриминговых платформах, финансирование научных исследований в области казахского языка, развитие языковых технологий и поддержка образовательных инициатив.

"Мы убедились, что развитие казахского языка – это не только задача государства и общественных организаций, но и ответственность бизнеса. Национально ориентированные предприниматели готовы поддерживать язык и инвестировать в его развитие", – подчеркнул Кенжеханулы.

Таким образом, эндаумент-фонд "Qazaq Tili" уже стал важным инструментом устойчивого развития казахского языка. Благодаря поддержке государства, бизнеса и общества фонд продолжает привлекать средства и направлять их на проекты, которые укрепляют позиции казахского языка в науке, культуре и цифровом мире.