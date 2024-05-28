Сколько средств потребуется на строительство новых водохранилищ в Казахстане

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов рассказал в мажилисе, сколько средств потребуется для обеспечения водной безопасности Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер сообщил, что за последние 30 лет на территории республики построено всего пять водохозяйственных сооружений, из них только два важных проекта: Коксарайский контррегулятор в Туркестанской области и защитная дамба в Астане.

"Строительство и реконструкция водохозяйственных сооружений финансировались по остаточному принципу и остались без внимания. Ежегодная потребность в финансовых ресурсах для обеспечения водной безопасности страны и надлежащего содержания имеющихся объектов по нашим расчётам составляет порядка 350-370 млрд тенге", - добавил он.

В этом году, по словам вице-министра, ведомство реализует проекты на сумму 111 млрд тенге. В Туркестанской области начато строительство водохранилища "Байдибек ата" стоимостью 15,9 млрд тенге. В перспективе при наполнении водохранилища, оно будет функционировать в качестве регулятора и в вегетационный период дополнительно к данному водохранилищу будет набрано 68 млн кубометров воды, что улучшит водообеспечение шести районов Туркестанской области.

Для одновременного увеличения коэффициента полезного действия каналов министерством продолжается строительство и реконструкция 203 каналов, протяженностью 2497 тыс. километров, что составит 7% от общей протяжённости по республике, из них 14% требуют реконструкции.

Вице-министр напомнил, что ведомством подписан и утверждён с акиматами областей комплексный план до 2030 года, предусматривающий строительство 57 новых водохранилищ, 133 гидротехнических сооружений, реконструкцию ирригационных систем протяжённостью более 7,7 тыс. км и групповых водопроводов протяжённостью 1 200 км, а также бурение 3 628 вертикальных дренажных скважин.