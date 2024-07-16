Сколько средств готов вложить Катар в строительство двух газоперерабатывающих заводов на Кашагане

Председатель правления нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов озвучил стоимость проектов по строительству двух газоперерабатывающих заводов на Кашагане, передаёт BaigeNews.kz.

"Два проекта. Первый - на миллиард кубометров сейчас строится. Второй проект - это новый газоперерабатывающий завод на 2,5 миллиарда кубометров на Кашагане. Оба проекта будут совместно с катарскими инвесторами (UCC Holding - Прим. ред.). На первый проект - примерно миллиард долларов, а на второй проект, сейчас ведутся изыскательные работы, но примерно 2-2,5 миллиарда долларов планируется. Всё зависит от цен на металл. Понимаете, логистика, сейчас мировая тенденция меняется. Примерно такие цифры", – сказал Санжар Жаркешов на брифинге в правительстве.