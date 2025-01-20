В Министерстве труда и социальной защиты населения РК назвали средний размер пенсии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2024 году из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму 3 триллиона 752,1 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 1 триллион 182,3 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 2 триллиона 569,8 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 января 2025 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 451 тысяча человек.

"Средний размер совокупной пенсии в декабре 2024 года составил 131 356 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 88 819 тенге, базовой пенсии - 42 537 тенге", - говорится в сообщении Минтруда.

Напомним, ранее жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии.