Сколько случаев гонконгского гриппа выявлено в Астане, рассказала главный санврач

Заболевание отличается быстрым течением

В столице лабораторно подтверждено 29 случаев гонконгского гриппа. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Первый случай гонконгского гриппа в этом сезоне был зарегистрирован 13 ноября.

"На данный момент по результатам лабораторных исследований у 29 больных идентифицирован вирус гриппа типа А (H3N2). Выделенные вирусы гриппа A (H3N2) вызывают сезонный подъем болезни. Заболевание отличается быстрым течением. Название гонконгский грипп связано с тем, что впервые вспышку зафиксировали в Гонконге в конце 1960-х. Гонконгский грипп поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая при этом воспалительные процессы", - отметила главный санврач.

Она пояснила, как именно выявили наличие гонконгского гриппа.

"Дозорный эпидемиологический и лабораторный надзор за гриппом в Астане проводится на базе 8 медицинских организаций города. Здесь в течение года проводится выборочный отбор проб у больных с симптомами гриппа. Положительные результаты проходят секвенирование - генетическое изучение вирусов. Это позволяет оценить эпидемиологическую ситуацию в целевых группах и составить представление о популяции в целом", - подчеркнула Сархат Бейсенова.

По информации санврача, в этом эпидсезоне заболеваемость ОРВИ в столице выросла на 14% по сравнению с прошлым эпидемиологическим сезоном.

"Всего в текущем эпидсезоне, с 28 сентября по 7 декабря, в столице зарегистрировано 54 907 случаев острых респираторных вирусных инфекций. За аналогичный период прошлого эпидемического сезона было зарегистрировано 48 683 случаев. Заболеваемость в этом сезоне выше показателя прошлого эпидсезона в 1,1 раза или на 14%", - сообщила Сархат Бейсенова.

В связи с сезонным ростом ОРВИ и циркуляцией вируса гриппа, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Астаны призывает жителей выполнять простые правила, чтобы не заболеть:

- носить маску, соблюдать социальную дистанцию;

- прикрывать рот и нос при чихании;

- регулярно мыть руки, проветривать помещение и проводить влажную уборку;

- не отправлять ребенка в школу или детсад, если у него появились симптомы, обратиться к врачу по месту жительства;

- стараться не переутомляться, больше гулять, спать достаточное время и хорошо питаться;

- делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.