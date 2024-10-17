Сколько SIM-карт разрешат использовать казахстанцам

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал планы ведомства по ограничению количества SIM-карт, которые можно будет приобрести на одного человека, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее во время заседания мажилиса депутаты обратили внимание на рост случаев мошенничества в стране. В ответ в ведомстве сообщили, что будут законодательно выходить с инициативой - вернуть номерной план государству. То есть граждане смогут получать сотовые или городские номера через портал eGov или мобильное приложение eGov mobile.

"Ещё решение никакое не принято, но, на мой взгляд, более чем 10 SIM-карт каждому из нас, наверное, не надо. Я полагаю, что это вполне адекватное количество на одно лицо. Но это будет с экспертным сообществом, госорганами обсуждаться. По результатам будет вносить предложение", - сказал министр в кулуарах мажилиса.

Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что в стране удалось раскрыть более 2,5 тысячи киберпреступлений и возместить ущерб в размере 962 миллионов тенге.