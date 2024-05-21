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Сколько школьников претендует на "Алтын белгі" в Казахстане

Сегодня, 12:30
АВТОР
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Фото: pixabay Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30
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Фото: Фото: pixabay

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на заседании правительства рассказал, сколько детей в этом году окончат школу, передаёт BaigeNews.kz.

"Текущий учебный год завершают 3,8 млн. обучающихся. Из них обучение в начальных классах – 374 тыс., в основной школе – 341 тыс. детей. 186 тысяч детей являются выпускниками школ. Количество претендентов на знак "Алтын белгі" – 7 704 выпускника", - сказал Гани Бейсембаев.

По его словам, учебный год планируется завершить проведением единых классных часов "Білімім – Отаныма". 25 мая также состоится мероприятие, посвященное выпускникам школ "Мектебім, саған мың алғыс!", а торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12-15 июня.

"Итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов проводятся с 29 мая по 11 июня. Впервые в этом году в 5-8, 10 классах с целью оценки уровня владения казахским языком проводятся промежуточные экзамены по казахскому языку для обучающихся школ с казахским и другими языками обучения. В связи с объявлением чрезвычайной ситуации природного характера 3 581 учащийся Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской  областей освобождаются от промежуточных и итоговых экзаменов. Итоговая оценка выставляется на основе годовых оценок", - резюмировал министр.

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