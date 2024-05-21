Сколько школьников претендует на "Алтын белгі" в Казахстане

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на заседании правительства рассказал, сколько детей в этом году окончат школу, передаёт BaigeNews.kz.

"Текущий учебный год завершают 3,8 млн. обучающихся. Из них обучение в начальных классах – 374 тыс., в основной школе – 341 тыс. детей. 186 тысяч детей являются выпускниками школ. Количество претендентов на знак "Алтын белгі" – 7 704 выпускника", - сказал Гани Бейсембаев.

По его словам, учебный год планируется завершить проведением единых классных часов "Білімім – Отаныма". 25 мая также состоится мероприятие, посвященное выпускникам школ "Мектебім, саған мың алғыс!", а торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12-15 июня.