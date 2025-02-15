Сколько школ построят в Астане в новом учебном году
Для строительства учебных заведений столичный акимат привлекает частные средства.
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Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строящихся в городе школах, передаёт BaigeNews.kz
"Одна из наших приоритетных задач - развитие социальной инфраструктуры. Это строительство учебных заведений, медучреждений, детских садов, студенческих общежитий, Дворцов школьников, общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и дворов. К примеру, если говорить о школах, то в 2024 году школу окончили чуть более 12,5 тысячи учащихся. Тем временем, в первый класс пошли более 28,5 тысячи детей. Число первоклашек превышает число выпускников более чем в 2 раза. Следовательно, в городе необходимо ежегодно строить школы", — отметил аким столицы.
Во время объезда Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства ряда школ, которые расположены на пересечении улиц М. Толебаева и Бурабай, проспекта Ш. Кудайбердыулы и улиц И. Жансугурова, Егемен Казахстан, Иманова.
"Как вы знаете, с начала учебного года мы построили и открыли 24 учебных заведения. Это рекорд для столицы. Эти школы позволили создать порядка 66 тысяч ученических мест в две смены. Из 24 учебных заведений - 16 комфортных школ. Всего же в рамках нацпроекта "Комфортная школа" по поручению Главы государства будет построено 24 школы нового формата. Данные комфортные школы позволят создать почти 90 тыс. ученических мест в две смены. В новом учебном году планируем открыть еще не менее 15 школ. В строительстве учебных заведений также привлекаем частные средства. Также занимаемся подготовкой кадров, ежегодно выделяя гранты на специальность педагога. В настоящее время по грантам акимата города в ВУЗах обучаются почти 2 тысяч 200 человек", — написал аким столицы.