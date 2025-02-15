Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строящихся в городе школах, передаёт BaigeNews.kz

"Одна из наших приоритетных задач - развитие социальной инфраструктуры. Это строительство учебных заведений, медучреждений, детских садов, студенческих общежитий, Дворцов школьников, общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и дворов. К примеру, если говорить о школах, то в 2024 году школу окончили чуть более 12,5 тысячи учащихся. Тем временем, в первый класс пошли более 28,5 тысячи детей. Число первоклашек превышает число выпускников более чем в 2 раза. Следовательно, в городе необходимо ежегодно строить школы", — отметил аким столицы.

Во время объезда Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства ряда школ, которые расположены на пересечении улиц М. Толебаева и Бурабай, проспекта Ш. Кудайбердыулы и улиц И. Жансугурова, Егемен Казахстан, Иманова.