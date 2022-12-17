Сколько школ и детсадов построят в Астане в ближайшие годы

Фото: instagram/jenis_qasymbek

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Insatgram рассказал о том, какие объекты образования появятся в Астане в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима, во время его встреч с жителями астанчане просят построить в столице новые социальные объекты.

"Будем не только держать планку по объёму, но и увеличивать количество соцобъектов: школ, медцентров, соцжилья и других. К примеру, к следующему учебному году планируем построить 13 школ. Кроме того, по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато проектирование 25 крупногабаритных школ на 100 тысяч ученических мест. Дети будут учиться там в две смены. К строительству школ нового формата приступим уже в 2023 году. Также в следующем году планируем дополнительно разместить госзаказ на девять тысяч мест в частные детсады, тем самым увеличим охват детей дошкольным образованием", — написал Женис Кысымбек.

Он также рассказал, что в активно развивающемся районе уже открыли государственный детский сад №98 "Мирас". Дошкольное учреждение расположено по улице Культегин, в районе Есиль.

Детсад рассчитан почти на 300 мест. Помимо игровых и музыкальных залов в нём есть кабинеты педиатра, логопеда, психолога, медицинская комната с процедурным кабинетом. В учреждении созданы условия для инклюзивного обучения.

"В полную мощность детский сад начнёт работать уже с января 2023 года", — пообещал аким столицы.

Фото: instagram/jenis_qasymbek