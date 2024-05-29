Сколько шахтёров досрочно вышли на пенсию в Казахстане
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Председатель Комитета труда и социальной защиты, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов в СЦК рассказал, сколько шахтёров в Казахстане воспользовались правом выйти на пенсию в 55 лет, передаёт BaigeNews.kz.
"На 4 апреля спецвыплаты получили – 4 183 человек на сумму 665,5 миллиона тенге", - сказал Толеген Оспанкулов.
Напомним, в рамках внедрения дополнительных механизмов социальной защиты работников, занятых во вредных условиях труда, с 1 января введены специальные соцвыплаты.
На данные выплаты имеют право работники при достижении 55-летнего возраста и за которых перечислялись ОППВ не менее семи лет.
Ключевым условием выплаты является прекращение работы во вредных условиях труда. Для таких работников предложены меры трудоустройства.
Специальная соцвыплата производится из четырёх источников:
- республиканского бюджета в размере 2 ПМ;
- по договору предпенсионного аннуитетного страхования в размере 1 ПМ;
- за счёт средств работодателя - 1 ПМ;
- пенсионной выплаты из ЕНПФ с учётом накоплений.
Работник будет получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста.
Прожиточный минимум для трудоспособных мужчин старше 18 лет в марте 2024 года составил 57 802 тенге, а для женщин – 45 887 тенге.
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