Сколько шахтёров досрочно вышли на пенсию в Казахстане

Председатель Комитета труда и социальной защиты, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов в СЦК рассказал, сколько шахтёров в Казахстане воспользовались правом выйти на пенсию в 55 лет, передаёт BaigeNews.kz.

"На 4 апреля спецвыплаты получили – 4 183 человек на сумму 665,5 миллиона тенге", - сказал Толеген Оспанкулов.

Напомним, в рамках внедрения дополнительных механизмов социальной защиты работников, занятых во вредных условиях труда, с 1 января введены специальные соцвыплаты.

На данные выплаты имеют право работники при достижении 55-летнего возраста и за которых перечислялись ОППВ не менее семи лет.

Ключевым условием выплаты является прекращение работы во вредных условиях труда. Для таких работников предложены меры трудоустройства.

Специальная соцвыплата производится из четырёх источников:

республиканского бюджета в размере 2 ПМ;

по договору предпенсионного аннуитетного страхования в размере 1 ПМ;

за счёт средств работодателя - 1 ПМ;

пенсионной выплаты из ЕНПФ с учётом накоплений.

Работник будет получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста.

Прожиточный минимум для трудоспособных мужчин старше 18 лет в марте 2024 года составил 57 802 тенге, а для женщин – 45 887 тенге.