Сколько россиян решили остаться на ПМЖ в Казахстане, сообщили в МВД

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Исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков рассказал о миграционной ситуации в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 2022 году в Казахстан въехали 5 610 000 иностранцев. Большинство из них из стран СНГ.

"На первом месте иммигранты из Российской Федерации — 2 900 000. На втором граждане Узбекистана — 2 300 000. 730 000 граждан Кыргызстана. Более 330 000 из Таджикистана. И почти 90 000 граждан Турции. Сейчас в Казахстане временно пребывает 650 000 иностранцев. 90 процентов из этих же стран. Почти 6 000 000 иностранцев выехало из страны", — сообщил он.

По словам спикера, только в летние месяцы в Казахстан въехали 2 300 000 иностранцев. Пик пришёлся на август, c сентября приток стал снижаться.

"Что касается граждан Российской Федерации, они наиболее частые гости в Казахстане. За лето нашу страну посетили 1 200 000 россиян. Самое большое количество заехало в июле — более 485 000. В сентябре въехало 406 000 россиян, большая часть с 21 по 30 сентября в силу известных причин. Если до этого среднесуточная иммиграция россиян составляла порядка восьми-девяти тысяч в день, то в эти дни среднесуточный приток россиян достигал до 30 000 человек в день", — уточнил Аслан Аталыков.

С 1 октября среднесуточное число въезжающих россиян стабилизировалось и сейчас не превышает шести-семи тысяч в день.

"Небольшая динамика роста наблюдается каждые выходные, что скорее всего связано с их шопингом в Казахстане", — отметил спикер.

С 21 сентября в другие страны выехали 205 000 граждан России.

Глава комитета также рассказал, сколько россиян после 21 сентября подали документы на ПМЖ и на гражданство в Казахстане.

"С 21 сентября принято 3578 заявок на постоянное проживание и 965 на гражданство. Хочу сразу прояснить, что полиция всем подряд не выдаёт вид на жительство. Существует порядок, при котором обязательным условием является подтверждение платёжеспособности (около 4,5 миллиона тенге), отсутствие судимости либо других ограничений из страны гражданства. В дальнейшем осуществляется проверка по учётам правоохранительных органов и только после её завершения выдаётся документ для проживания в стране", — отметил он.

Получение гражданства сопровождается обязательным проживанием в нашей стране в течение пяти лет и выходом из гражданства своей страны.

Исключение составляют этнические казахи, бывшие соотечественники, либо лица женского пола, состоящие в замужестве с гражданином РК.

Полицией проводится мониторинг соцсетей и выявляются мошенники, предлагающие лжеуслуги по урегулированию правового статуса иностранцев.

"В Западно-Казахстанской области за незаконное вознаграждение гражданин РК пытался оформить по подложным документам разрешение на временное проживание иностранцу. Ведётся расследование. При выявлении данные документы будут аннулированы, иностранцам сокращены сроки пребывания, виновные лица будут привлекаться к ответственности", — пояснил спикер.

Из числа заехавших после 21 сентября граждан РФ в Казахстане осталось 146 тысяч. Разрешения на временное проживание получили 36 тысяч. Это те, кто остаётся в республике для воссоединения с семьёй, нашёл работу, ведёт бизнес, остался для учёбы.

"Граждане России могут пребывать в Казахстане 90 календарных дней с момента пересечения границы, для более длительного пребывания при наличии оснований принимающая сторона должна оформить разрешение на временное проживание. При отсутствии оснований для дальнейшего пребывания необходимо покинуть страну", — сказал полицейский.

Чтобы узаконить статус пребывания, самому иностранцу никуда ходить не нужно. Функция возложена на принимающих лиц (граждан РК).

"Уведомление о прибытии иностранца необходимо подать в трёхдневный срок. Сделать это можно через мобильное приложение eQonaq, сайт eGov, либо обратиться в миграционную службу", — уточнил и.о председателя Комитета миграционной службы.

За нарушение сроков пребывания предусмотрена административная ответственность вплоть до выдворения из страны с закрытием въезда на пять лет.

С начала года к ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли более 60 000 иностранцев и 25 000 принимающих. Выдворено из страны 5837 человек.

На первом месте по количеству выдворенных Астана — 1142 иностранца.