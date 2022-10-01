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  • Сколько россиян пожелали стать гражданами Казахстана за прошедшую неделю
716.kz Сегодня, 14:43
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Фото: 716.kz

Сколько россиян пожелали стать гражданами Казахстана за прошедшую неделю

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в 2-3 раза выше обычного. 

"При этом за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей. За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК", – сообщил Ахметжанов.

По словам министра, криминогенная обстановка в стране на сегодняшний день стабильная. Преступлений в отношении граждан Казахстана со стороны мигрантов не зафиксировано. 

Вместе с тем МВД усилило контроль за обеспечением общественной безопасности и законности пребывания иностранных граждан, в частности, в местах скопления людей увеличена плотность полицейских нарядов.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – Директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

"Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет", – заверил он.

При этом Премьер-министр отметил, что на отдельных пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди.

"Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Подводя итоги совещания, Премьер-Министр подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принимать комплексные и эффективные меры по урегулированию миграционной ситуации.

"В первую очередь необходимо обеспечить постоянный "зеленый коридор" для казахстанских граждан, а также работу мобильных мониторинговых групп для выявления незарегистрированных мигрантов", – отметил Алихан Смаилов.

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Журналист
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