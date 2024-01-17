Сколько раз в день школьникам допустимо сдавать СОР и СОЧ

Контрольные работы - СОРы и СОЧи в конце четверти школьники пишут ежедневно и почти на каждом уроке. Родители возмущены такой нагрузкой. Эффективны ли такие проверки? На этот вопрос ответила глава Управления образования Карагандинской области Гулбакыт Жунусова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Гулбакыт Жунусова сослалась на приказ министерства просвещения. Согласно нормам, СОР и СОЧ в один день должны проводиться не более трёх раз, с учётом уровня сложности учебных предметов.