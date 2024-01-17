Сколько раз в день школьникам допустимо сдавать СОР и СОЧ
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Контрольные работы - СОРы и СОЧи в конце четверти школьники пишут ежедневно и почти на каждом уроке. Родители возмущены такой нагрузкой. Эффективны ли такие проверки? На этот вопрос ответила глава Управления образования Карагандинской области Гулбакыт Жунусова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Гулбакыт Жунусова сослалась на приказ министерства просвещения. Согласно нормам, СОР и СОЧ в один день должны проводиться не более трёх раз, с учётом уровня сложности учебных предметов.
"Кроме того, СОЧи не проводятся в последний день четверти. Каждая организация образования обязана разработать гибкий график сдачи СОРов и СОЧей. А по одному учебному предмету в один и тот же день СОР и СОЧ проводиться не должны. Безусловно, если родители поднимают такие вопросы, значит, факты совпадений и перегрузов есть. Но, возможно, такое происходит и из-за того, что ребёнок по разным причинам мог отсутствовать на уроке, в том числе по болезни. Поэтому ему тяжелее в конце четверти сдавать проверочную работу. Так или иначе, мы изучим ситуацию", - прокомментировала Жунусова.
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