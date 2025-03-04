В связи с ухудшением погодных условий в феврале 2025 года на автодорогах республиканского значения было введено 158 ограничений движения автотранспортных средств, передает BaigeNews.kz.

По информации "КазАвтоЖола", ограничения действовали в следующих областях: в области Абай – 14 случаев, в Акмолинской области – 25, в Актюбинской области – 21, в Алматинской области – 10, в Атырауской области – 6, в ВКО – 9, в Жамбылской области – 5, в области Жетісу – 5, в ЗКО – 8, в Карагандинской области – 9, в Костанайской области – 7, в Кызылординской области – 13, в Мангистауской области – 8, в Павлодарской области – 4, в СКО – 11, в области Ұлытау – 3.

В рамках ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий с проезжей части автодорог республиканского значения было очищено порядка 11,5 миллиона кубических метров снежных масс. Из снежных заносов были вызволены 58 единиц автотранспорта, а также эвакуировано около 95 человек.

Для проведения работ было задействовано порядка 800 единиц техники и привлечено около 1300 человек. Для борьбы с гололедом использовано 24 тысячи кубических метров отсева, 24,7 тысячи кубических метров песка, 14 тысяч тонн соли и 158 тонн химических реагентов.

Принятые меры позволили минимизировать последствия сложных погодных условий и обеспечить безопасность движения на автодорогах республиканского значения.