Вице-министр национальной экономики Казахстана Арман Касенов прокомментировал расходы на имиджевые мероприятия, отметив, что их доля в общих затратах республиканского бюджета составляет всего 0,01%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, инвестиционные форумы и другие имеджевые мероприятия являются ключевыми инструментами мировой практики, направленными на привлечение инвестиций и развитие экспорта.

"Иностранные инвестиции в Казахстан ежегодно составляют около 20 миллиардов долларов. Многие из этих средств были привлечены именно благодаря таким мероприятиям. На подобных мероприятиях, казахстанские компании также договариваются об экспорте", - подчеркнул Касенов.

Он также добавил, что в среднем в страну ежедневно поступает порядка 50 миллионов долларов инвестиций.

"Проведение мероприятий, которые стоят 1, 2, 3 миллиона долларов, более чем оправданно, чтобы привлекать инвестиции, способствовать росту экспорта", - сказал Арман Касенов.

Вице-министр уточнил, что большинство подобных событий проводится за счет спонсорских средств, а не республиканского бюджета.

Кроме того, Касенов сообщил, что Министерство национальной экономики уже сократило расходы на проведение имеджевых мероприятий на сумму около 400 миллиардов тенге.