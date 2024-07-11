Сколько потратят на Всемирные игры кочевников в Астане

Руководитель Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров рассказал, сколько средств потратят на 5-е Всемирные игры кочевников в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Общий операционный бюджет Игр составляет 5,7 млрд тенге (Из бюджета - Прим. ред.). Это большие деньги, но я хочу напомнить, что бюджет 7 зимних Азиатских игр, который проводился в 2011 году, был в 20 раз больше, а бюджет универсиады, которая прошла в 2017 в Алматы - был в пять раз выше. К ним добавляются средства, которые вносят наши финансовые партнеры и спонсоры - то есть в общей сложности операционный бюджет составит порядка 8 млрд тенге", - сказал Наиль Нуров.

На сегодня, по его словам, зарегистрированы более 1,5 тыс индивидуальных заявок от представителей 90 стран мира.

"Впервые будут участвовать Ирландия, Венесуэла, Лаос и ряд стран. Но их больше. Наша команда на сегодня укомплектована, что называется, с большим запасом. В нашей национальной сборной достаточно серьезная конкурентная борьба - сейчас проходят учебно-тренировочные сборы, спарринги, отбор, окончательный состав еще не определился. Это всегда очень большая задача и проблема для тренеров и организаторов спорта - отобрать лучших из лучших. Но вся процедура будет проходить максимально объективно, но, безусловно, наша команда будет укомплектована полностью. Я так думаю, что в полном составе приедет команда Кыргызской Республики, Узбекистана, Российской Федерации и Турции - это порядка 270 человек", - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что пятые Всемирные Игры Кочевников пройдут под патронажем ЮНЕСКО.

24 июня вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев отметил, что начало учебного года могут отложить в Астане в связи с проведением в городе V Всемирных игр кочевников.