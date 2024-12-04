Сколько потратят на украшение Петропавловска к Новому году

Стало известно, сколько денег потратят на новогоднее оформление в Северо-Казахстанской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На областной центр будет потрачено 13,5 миллионов тенге. Что касается районных центров, я думаю, средства там незначительные. Потому что в основном, объезжая населённые пункты, посещая райцентры, тем более в этом году, когда мы получили хороший урожай, будут привлечены для таких праздников, конечно, наши меценаты, наши руководители, наши патриоты, которые будут оказывать помощь в приведении в порядок и оформлении к Новому году наших посёлков", - сказал аким области Гауез Нурмухамбетов.