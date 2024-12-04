Сколько потратят на украшение Петропавловска к Новому году
Бюджетные средства выделяются только на областной центр, а в районах ёлочки приобретут за счёт меценатов.
Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
106Фото: decois.ru
Стало известно, сколько денег потратят на новогоднее оформление в Северо-Казахстанской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"На областной центр будет потрачено 13,5 миллионов тенге. Что касается районных центров, я думаю, средства там незначительные. Потому что в основном, объезжая населённые пункты, посещая райцентры, тем более в этом году, когда мы получили хороший урожай, будут привлечены для таких праздников, конечно, наши меценаты, наши руководители, наши патриоты, которые будут оказывать помощь в приведении в порядок и оформлении к Новому году наших посёлков", - сказал аким области Гауез Нурмухамбетов.
Ранее Гауез Нурмухамбетов рассказал о развитии молочного производства и здравоохранения в СКО.
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