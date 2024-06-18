Сколько получили спасатели за устранение последствий паводков в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов на пресс-конференции в правительстве высказался о заработной плате спасателей, которые принимали участие в ликвидации последствий паводков, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с графиком их работы и произошедших событий зарплата их варьируется от тех событий, которые я сказал, если они подпадают под эту классификацию, соответственно, им идет надбавка. И вот каждый месяц они, получается, по-разному получают зарплату. Во время паводков средняя зарплата с учётом доплат – 334 тысячи тенге. Так получали в среднем, каждый спасатель. К сожалению, в данный момент в настоящее время имеющие погоны аттестованные сотрудники, это пожарные-спасатели именно служб пожаротушения, они не имеют пока таких доплат. Мы над этим работаем", - сообщил Чингиз Аринов.

Он же ответил на вопрос, почему во время паводков он требовал от спасателей красивой формы.

"Не скрою, что у нас есть требования, что спасатель должен быть опрятен. Тем более те ребята, которые носят погоны. Ну, в общем, опрятный вид. Это было требование, на самом деле. Начиная от визуального. Ну, элементарно, побриться, причесаться и так далее. Если об этом речь. Ну и содержать форму в чистом виде. Такое требование было, потому что мы как руководство и руководители на местах организовали необходимые условия для гигиены и для нормального несения служб на местах", - признал глава МЧС.

Аринова также спросили насколько это уместно, когда у него на руках годовая зарплата рядовых спасателей. Речь идет о часах за два млн тенге.