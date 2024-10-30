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Сколько получают врачи в Казахстане

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BaigeNews.kz Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53
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Фото: BaigeNews.kz

Среднюю заработную плату казахстанских врачей назвала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Есть средняя, медианная заработная плата, которая в среднем по Казахстану высчитывается. То есть, если, допустим, врач начинающий получает порядка 350-300 тысяч тенге, и врач со стажем, кардиохирург, который получает более миллиона тенге. Все это складывается и выходит, получается у нас средняя заработная плата по Казахстану. Если все это высчитать и вывести в среднюю, получается порядка 405 тысяч тенге средняя заработная плата врача", - пояснила министр в кулуарах Мажилиса.

Ранее Акмарал Альназарова сообщила о ходе вакцинации казахстанских школьниц от ВПЧ.

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