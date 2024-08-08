Сколько получат казахстанские спортсмены за семь медалей Олимпиады-2024

Напомним, боксер Нурбек Оралбай принес Казахстану седьмую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Оралбай стал серебряным призером в весовой категории до 80 килограммов: в финале он уступил украинцу Александру Хижняку. Согласно действующему законодательству, за серебряную медаль Нурбек получит 150 000 долларов.

К слову, призовые для победителей и призеров Олимпиады-2024 в составе сборной Казахстана выглядят так: "золото" — 250 000 долларов, "серебро" — 150 000 долларов, "бронза" — 75 000 долларов.

Таким образом, теперь у Казахстана на Олимпиаде в Париже семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые. Единственное на данный момент "золото" стране принес дзюдоист Елдос Сметов. Серебряные медали, помимо Нурбека Оралбая, завоевали гимнаст Нариман Курбанов и борец греко-римского стиля Демеу Жадраев. "Бронзу" выиграли дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай, а также стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, выступавшие в смешанных командных соревнованиях. Суммарно за выигранные медали казахстанские спортсмены уже заработали 1 000 000 долларов.