Сколько получат инвалиды в Астане на праздник

13 октября в Казахстане отметят День инвалидов. Лицам с инвалидностью, проживающим в Астане, предусмотрена денежная выплата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным Управления занятости и социальной защиты Астаны, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью до 18 лет ко Дню лиц с инвалидностью (второе воскресенье октября) предусмотрена единовременная социальная помощь в виде денежных выплат.

Так, лица с инвалидностью первой группы получат по 20 МРП или 73 840 тенге.

Лица с инвалидностью второй группы и дети с инвалидностью до 18 лет всех групп – 10 МРП или 36 920 тенге.

Лицам с инвалидностью третьей группы положено по 5 МРП или 18 460 тенге.

В ведомстве уточнили, что данная социальная помощь предоставляется инвалидам, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане.

Такую выплату в этом году должны получить 26 269 взрослых астанцан с инвалидостью и 10 073 детей с инвалидностью до 18 лет.

Однако стоит учитывать, что согласно правилам социальная помощь к памятным датам и праздничным дням отдельным категориям гражданам оказывается только по одному основанию по наибольшей сумме один раз в год. То есть данные выплаты получат лица с инвалидностью, не получившие её по иным основаниям - ветераны боевых действий на территории других государств и приравненные к ним, лица с инвалидностью, многодетные и так далее.