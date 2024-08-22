Глава Фонда медстрахования озвучил размер своей зарплаты

Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков озвучил свою заработную плату и премии топ-менеджеров Фонда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались у главы ФСМС, правда ли, что в 2022 году топ-менеджеры ФСМС получили баснословные премии, и как сейчас обстоят дела с премиями.

"Это информация не соответствует действительности. Топ-менеджерами Фонда являются правления. Это пять человек. Они не получали последние три года никаких бонусов, не получали раньше и не получают сейчас. Максимум - это премия, которую получили я и мои заместители, находится на уровне 650-700 тысяч тенге в год. Она ограничена решением совета директоров. Поэтому эта информация не соответствует действительности. Премия, которую получает коллектив, привязана к достижению KPI конкретного работника", – объяснил Скаков.

Также у Абылкаира Скакова спросили, какую зарплату он получает как глава Фонда.