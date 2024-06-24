Сколько подарков сдали казахстанские госслужащие за год
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132 подарка добровольно сдали казахстанские госслужащие в фонд Комитета госимущества и приватизации в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.
По подсчётам министерства финансов, их общая сумма составляет 2,5 милллиона тенге. В ведомстве отмечают, что чаще всего чиновникам дарят картины, сувениры, а также часы.
"После того, как госслужащие сдают подарки, их заносят в реестр государственного имущества, проводится оценка. Затем презенты выставляют на торги, чиновники могут сами же выкупить их по рыночной цене. Все вырученные деньги направляются в республиканский бюджет. На сегодня сумма самого дорогого подарка, проданного на таком аукционе, – около 300 тысяч тенге. Это был телефон и швейцарская музыкальная шкатулка", – рассказала руководитель отдела Комитета госимущества и приватизации Минфина РК Дана Мукашева.
Сообщалось, что в Казахстане азартные игры будут запрещены для госслужащих, военнослужащих, сотрудников специальных госорганов, руководителей бюджетных организаций. Соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается в парламенте.
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