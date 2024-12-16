В Минэнергетики разработали план по развитию отрасли до 2035 года, предусматривающий ввод не менее 26 ГВт новых мощностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По поручению Главы государства и Правительства в стране проходит масштабная модернизация и реконструкция существующих энергетических объектов, а также строительство новых объектов энергетики. В том числе, достаточное внимание уделяют вводу возобновляемых источников энергии.

"На сегодняшний день введено и действуют 148 объектов ВИЭ (свыше 100 кВт), установленной мощностью 2 903,7 МВт: 59 объектов ветровых электростанций мощностью – 1 409,55 МВт; 46 объектов солнечных электростанций мощностью – 1 222,61 МВт; 40 объектов гидроэлектростанций мощностью – 269,785 МВт; 3 объекта биогазовых электростанций мощностью – 1,77 МВт", — сообщили в Минэнерго.

По итогам проведенных аукционных торгов и заключенных договоров с ТОО "РФЦ по ВИЭ" планируется ввод в эксплуатацию 66 проектов ВИЭ суммарной мощностью 1 682,4 МВт. Сумма привлеченных инвестиций при этом составит порядка 720 млрд тенге.

"Это 34 объекта гидроэлектростанций мощностью 311,11 МВт: 20 объектов ветровых электростанций мощностью 1 110 МВт; 9 объектов солнечных электростанций 250 МВТ; 3 объекта биогазовых электростанций мощностью 11,35 МВт", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что до конца этого года намечена реализация восьми новых проектов ВИЭ, общей мощностью 163,35 МВт.

"В Акмолинской области построено две ветровых электростанций на 4,95 и 10 МВт ТОО "Jasil jel". В Жамбылской области возведена солнечная электростанция на 20 МВт ТОО "HEVEL KAZAKHSTAN"; на стадии реализации в Алматинской области находится гидроэлектростанция, мощностью 3 МВт ТОО "ВЭС Толкын"; в области Жетысу реализуется строительство гидроэлектростанции на 14,9 МВт ТОО "Baskan Power"; в Актюбинской области на стадии реализации ветровая электростанции на 12,5 МВт ТОО "ERG Capital Project"; в Мангистауской области ведется строительство ветровой электростанции на 50 МВт ТОО "Sarkylmas Kuat"; в Атырауской области на стадии реализации ветровая электростанция на 48 МВт ТОО "Дивитэл"", — сообщили в Минэнерго.

До 2027 года Министерство энергетики планирует провести аукционные торги по реализации проектов ВИЭ на общую установленную мощность более 4 500 МВт различного типа генерации ВИЭ.

В рамках межправительственных договоренностей Министерство энергетики совместно с АО "ФНБ "Самрук-Казына" приступили к реализации проектов ВИЭ: с Total Energies ВЭС 1 ГВт и Masdar ВЭС 1 ГВт в Жамбылской области; Юнигрин Энерджи 1 ГВт; проект ВЭС 1 ГВт в области Жетысу. В рамках вышеуказанных проектов ожидается применение оборудования отечественного производства не менее 30%. Крупномасштабные проекты начнут строительно-монтажные работы в 2025 году.

Подписано межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой по реализации проектов в области ВИЭ в рамках которого планируется строительство объектов ВИЭ общей мощностью 1,8 ГВт. В соответствии с данным соглашением есть возможность включения дополнительных проектов ВИЭ в контур межправительственного соглашения.