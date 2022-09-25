Сколько нужно трудиться казахстанцу, чтобы заработать на новый iPhone

Фото: Christine Romero-Chan/iMore

Команда Picodi.com в пятый раз сопоставила местные цены на iPhone 14 Pro (128 GB) с зарплатами в разных странах мира и рассчитала индекс айфона, то есть стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане iPhone 14 Pro в базовой комплектации (128 GB) стоит 699 990 тенге. И хотя в США стоимость равна 999 долларов, следует помнить, что это "чистая" цена, актуальная лишь для четырёх штатов, где полностью отсутствует налог с продаж.

По последним официальным данным среднестатистическая заработная плата в Казахстане составляет 312 011 тенге или 251 401 тенге "на руки".

Таким образом, среднестатистический казахстанец должен отработать 58,5 дня, чтобы собрать деньги на iPhone 14 Pro. При условии, что откладывает на покупку все заработанные деньги. В сравнении с прошлым годом количество дней уменьшилось на 4,3 дня.

Так выглядел индекс айфона в Казахстане последние 5 лет:

2018 — 86 дней;

2019 — 76,5 дня;

2020 — 74,6 дня;

2021 — 62,8 дня;

2022 — 58,5 дня.

Быстрее всего на новый айфон заработает среднестатистический житель Швейцарии — всего лишь за 4,6 дня. Среднестатистический американец сможет позволить себе новинку, отработав 5,7 дня, а австралиец — 6,1 дня.

Среди стран, попавших в рейтинг, худший результат у Таджикистана, где iPhone равен 179,5 трудодням. Второе и третье место с конца занимают Турция и Кыргызстан с результатами 146,7 и 136,3 соответственно.

Индекс iPhone — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости iPhone к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2018 года.