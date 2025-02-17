Сколько денег нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым? Вопрос субъективный, ведь у каждого свои представления о комфортной жизни. Однако можно выделить ключевые финансовые параметры: жильё, питание, транспорт, медицина, образование, досуг, путешествия, сбережения и инвестиции.

Корреспондент BaigeNews.kz проанализировала данные по Казахстану: сравнила доходы и расходы семей, а также выяснила, сколько денег нужно в разных городах страны для комфортной жизни.

Средние доходы и финансовые реалии

Чтобы понять общую картину, стоит посмотреть на средние зарплаты. По данным Бюро национальной статистики РК, к концу 2023 года средняя номинальная зарплата была 373 000 тенге (примерно 830 долларов). Но медианная зарплата, которая лучше отражает реальные доходы большинства людей (без учёта слишком высоких зарплат), составила в 2023 году 250 000 тенге (около 555 долларов).

В прошлом году минимальная заработная плата установилась на уровне 85 000 тенге (190 долларов), что оказалось ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум на начало прошлого года был 48 200 тенге (107 долларов) и покрывал только самые базовые потребности, вроде еды и товаров первой необходимости.

В Мангистауской области прожиточный минимум достиг 60 561 тенге, в Астане – 53 560 тенге, в Алматы – 53 167 тенге, а самый низкий показатель зафиксировали в Кызылординской области – 44 625 тенге. При этом многие жители страны получают от 250 до 300 тысяч тенге (550–650 долларов) в месяц, и такой суммы обычно не хватает для действительно комфортной жизни.

Базовые расходы: сколько стоит комфортная жизнь?

Жильё и коммунальные услуги – одна из самых крупных статей расходов. В Казахстане цены на покупку и аренду жилья сильно зависят от региона.

По данным Бюро национальной статистики, в январе этого года средняя стоимость аренды благоустроенного жилья по стране составляла 4 533 тенге за квадратный метр. Самые высокие цены наблюдались в Алматы (5 453 тенге за квадрат), Астане (5 129 тенге) и Караганде (4 349 тенге). С января 2024 по январь 2025 арендная плата в среднем выросла на 10%, а в некоторых городах ещё больше: в Астане на 30,1%, в Талдыкоргане на 27,7%, в Шымкенте на 19,6%.

Таким образом, аренда "однушки" площадью 40 квадратных метров в Алматы может обойтись примерно в 218 120 тенге в месяц, а в Астане около 205 160 тенге. Это подтверждает, что в крупных городах съём жилья становится всё дороже.

На коммунальные услуги (электричество, отопление, вода, интернет) в среднем уходит от 30 до 50 тысяч тенге в месяц. Итого, чтобы платить и за аренду (или ипотеку), и за "коммуналку", нужно иметь примерно 200–300 тысяч тенге, чтобы не сидеть на жёсткой экономии.

Продукты питания обычно требуют от 50 до 80 тысяч тенге в месяц на одного человека, если смотреть данные Energyprom. За год, с января 2024 по январь 2025, цены на фрукты и овощи выросли на 8,8%, а на мясо и мясопродукты – на 4,2%.

В Астане, к примеру, килограмм говядины стоит около 2 900 тенге, килограмм картофеля – 350 тенге, десяток яиц – 650 тенге, буханка хлеб – 250 тенге. Для семьи из трёх человек, которая старается питаться полноценно (мясо, рыба, молочная продукция, фрукты, овощи), это обходится примерно в 200–250 тысяч тенге в месяц. Значит, на одного взрослого нужно 70–100 тысяч тенге.

Транспорт стал ощутимо дороже после отмены госрегулирования цен на бензин и дизель с 30 января 2025 года. К февралю 2025-го бензин АИ-92 стоил примерно 245 тенге за литр, а дизель – 315 тенге. Проезд в общественном транспорте тоже подорожал: с 1 августа 2024 в Астане цена выросла с 90 до 110 тенге, в Алматы – до 120 тенге. С 1 февраля 2025 повысили и тарифы на сжиженный газ, которым заправляют машины.

По данным платформы Numbeo.com, километр на такси в среднем стоит 0,63 доллара (около 310 тенге), что почти в два раза дороже, чем в соседних странах ЕАЭС. В Астане минимальная поездка в "Эконом"-тарифе начинается от 400 тенге (первые 3 минуты и 1 километр), затем идёт доплата по городу – не более 60 тенге за километр и 25 тенге за минуту.

В Алматы и Шымкенте поездки через сервисы вроде Яндекс Go подорожали на 10% за год. Чтобы часто ездить на такси в больших городах, стоит закладывать 30–50 тысяч тенге в месяц.

Медицина и образование также требуют финансовых вложений. В 2025 году Министерство здравоохранения пересмотрело расценки на медуслуги, установив базовую ставку 174 722,63 тенге, но она может меняться в зависимости от региона и прочих факторов. Добровольное медстрахование (ДМС) может стоить от 35 000 тенге в год (примерно 2 900 тенге в месяц), а визит к врачу в частной клинике обходится в среднем от 5 000 до 15 000 тенге.

Цены на обучение в ведущих казахстанских вузах за учебный год могут варьироваться от 1,1 до 1,7 миллиона тенге в зависимости от специальности, как, например, в КазНУ имени аль-Фараби, Satbayev University или ЕНУ имени Л. Н. Гумилева.

Частные школы могут обходиться в 150 000 тенге в месяц и выше, а в некоторых элитных заведениях, вроде Haileybury Astana, плата доходит до 1 112 500 тенге. Частный детский сад тоже может стоить от 100 000 тенге в месяц.

Таким образом, на медицину многие тратят 30–70 тысяч тенге в месяц, а на образование – 100–250 тысяч тенге, в зависимости от своих запросов и возможностей.

Развлечения и отдых тоже сказываются на семейном бюджете. В 2025 году годовой фитнес-абонемент в Астане начинается от 90 000 тенге (около 7 500 тенге в месяц) и может доходить до 450 000 тенге (примерно 30 800 тенге в месяц).

Один ужин в ресторане обходится в 5 000–20 000 тенге на человека, а билет в кино – около 2 500 тенге. Неделя в Турции стоит от 500 000 до 800 000 тенге в зависимости от сезона и отеля. Чтобы регулярно ходить в кино, кафе или фитнес-зал, а иногда и летать в отпуск, многие семьи закладывают в бюджет 50–100 тысяч тенге в месяц на развлечения.

На основе данных за 2024-2025 годы можно понять, какой нужен ежемесячный бюджет для одного человека. Если сложить аренду однокомнатной квартиры (примерно 190–220 тысяч тенге), расходы на еду (около 80 тысяч), транспорт (примерно 40 тысяч), медицину (50 тысяч) и отдых (50–100 тысяч), выходит, что для более-менее спокойной жизни одному человеку в Казахстане в 2025 году надо от 410 000 до 490 000 тенге в месяц.

Для семьи из трёх человек сумма возрастает до 900 000 – 1 220 000 тенге в месяц. Сюда входят аренда двухкомнатной квартиры (от 260 до 350 тысяч тенге), питание (около 240 тысяч), транспорт (примерно 80 тысяч), медицинские услуги (около 100 тысяч), образование (от 100 до 250 тысяч) и развлечения (примерно 120–200 тысяч).

Эти цифры – усреднённые и могут варьироваться в зависимости от города и личных потребностей. Однако, чтобы не только покрывать все основные нужды, но и откладывать деньги на будущее, желательно иметь доход, превышающий эти суммы.