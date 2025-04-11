С начала года Национальный фонд Казахстана заработал 1,4 млрд долларов. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передаёт BaigeNews.kz.

За первый квартал 2025 года доходность Нацфонда составила 2,4% - это 1,4 млрд долларов инвестиционного дохода.

На конец марта активы Национального фонда составили 58 млрд долларов.

"Это с учетом того, что пришло от нефтяников, того, что правительство изъяло в виде трансфертов и того, что заработал Национальный банк в виде инвестиционного дохода", – пояснил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых.