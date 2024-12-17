Накопления казахстанцев в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНФП) сейчас демонстрируют положительную динамику. По крайней мере, так на заседании Правительства сказал глава Национального банка Тимур Сулейменов, передаёт BaigeNews.kz.

"С начала года пенсионные активы выросли на 22,7%, до 21,8 трлн тенге. Объём инвестиционного дохода с начала года составил 2,8 трлн тенге", - сказал Сулейменов.

Пенсионные взносы увеличились по отношению к 2023 году на 19% и составили 2,3 трлн тенге.

Досрочные изъятия составили 495,6 млрд тенге.

Напомним, ранее сообщалось, куда могут обратиться желающие работать карагандинские пенсионеры.