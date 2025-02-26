По состоянию на 1 февраля 2025 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 22,64 трлн тенге. За последние 12 месяцев пенсионные активы выросли на сумму свыше 4,52 трлн тенге, передает BaigeNews.kz.

Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), составили на 1 февраля 2025 года более 21,69 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 23,8%. Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) – 650,21 млрд тенге (рост за 12 месяцев – 12,5%). Наибольший прирост за истекшие 12 месяцев (45,2%) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые составили порядка 8 млрд тенге.

"Объем обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составил около 270,08 млрд тенге. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за январь 2025 года составили порядка 234,24 млрд тенге (рост на 24,8% или на 46,56 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года)", - информирует ЕНПФ.

На индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года на 01.02.2025 г. поступило более 200,33 млрд тенге (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ОПВ увеличился на 13,9%), ОППВ – более 12,17 млрд тенге (рост на 17,9%), ДПВ – 295,0 млн тенге (рост на 1,1%). Объем взносов за счет ОПВР за январь 2025 г. составил 21,44 млрд тенге.

Исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за январь 2025 года составили порядка 128,86млрд тенге, что больше объема выплат прошлогоднего аналогичного периода на 65,40 млрд тенге или на 103,1%.

Более 78,09 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 16,78 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 8,2%.

За указанный период также осуществлены выплаты по наследству – более 6,32 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – более 3,29 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 272,60 млн тенге, выплаты на погребение – 989,23 млн тенге. В страховые организации переведена сумма порядка 23,1 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 523 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 993 040 тенге.

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 февраля 2025 года составило более 17,24 млн единиц. При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 февраля 2025 г. составило около 12,51 млн единиц, из них: более 11,15 млн - по ОПВ, более 718,56 тыс. - по ОППВ, 441,96 тыс. - по ДПВ.

Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило более 4,73 млн единиц.