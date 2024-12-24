В Казахстане большинство платежей на ОСМС не изменится, так как размер минимальной заработной платы останется на прежнем уровне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд социального медицинского страхования.

"Ставки для работодателей и работников тоже остаются прежними – 3% и 2% соответственно. Изменится лишь размер единого платежа – с 21,5 до 23,8 %, а также взносов государства за льготные категории населения – с 1,9 до 2% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Ее определяет уполномоченный орган в области государственной статистики. По данным Бюро национальной статистики РК, среднемесячная заработная плата по итогам 2023 года по Республике Казахстан составила 364 295 тенге", - говорится в сообщении.

Таким образом, размеры платежей на ОСМС в 2025 году будут следующими:

отчисления работодателей – 3% от начисленного дохода работника;

взносы работников – 2% от дохода;

плательщики единого платежа – 23,8% от фонда оплаты труда;

взносы физических лиц, работающих по договорам ГПХ – 2% от дохода;

взносы ИП, лиц, занимающихся частной практикой – 5 950 тенге (5% от 1,4-кратного размера МЗП, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете);

взносы самостоятельных плательщиков – 4250 тенге (5% от МЗП);

взносы государства на ОСМС – 7 285,9 тенге.

"Оплатить взносы на ОСМС можно через кассы АО "Казпочта", кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы оплаты", - добавили в фонде.

Проверить статус в системе ОСМС можно через:

сайт Фонда социального медицинского страхования msqory.kz;

Telegram-бот (https://t.me/SaqtandyryBot);

мобильное приложение Qoldau 24/7;

мобильные приложения некоторых БВУ;

сайт электронного правительства egov.kz через государственную услугу "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".

Напомним, ранее министр здравоохранения рассказала о важных изменениях в системе ОСМС.