Сколько надо будет платить по ОСМС в 2025 году
Сделать взносы можно через кассы АО "Казпочта", кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы оплаты.
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В Казахстане большинство платежей на ОСМС не изменится, так как размер минимальной заработной платы останется на прежнем уровне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд социального медицинского страхования.
"Ставки для работодателей и работников тоже остаются прежними – 3% и 2% соответственно. Изменится лишь размер единого платежа – с 21,5 до 23,8 %, а также взносов государства за льготные категории населения – с 1,9 до 2% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Ее определяет уполномоченный орган в области государственной статистики.
По данным Бюро национальной статистики РК, среднемесячная заработная плата по итогам 2023 года по Республике Казахстан составила 364 295 тенге", - говорится в сообщении.
Таким образом, размеры платежей на ОСМС в 2025 году будут следующими:
- отчисления работодателей – 3% от начисленного дохода работника;
- взносы работников – 2% от дохода;
- плательщики единого платежа – 23,8% от фонда оплаты труда;
- взносы физических лиц, работающих по договорам ГПХ – 2% от дохода;
- взносы ИП, лиц, занимающихся частной практикой – 5 950 тенге (5% от 1,4-кратного размера МЗП, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете);
- взносы самостоятельных плательщиков – 4250 тенге (5% от МЗП);
- взносы государства на ОСМС – 7 285,9 тенге.
"Оплатить взносы на ОСМС можно через кассы АО "Казпочта", кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы оплаты", - добавили в фонде.
Проверить статус в системе ОСМС можно через:
- сайт Фонда социального медицинского страхования msqory.kz;
- Telegram-бот (https://t.me/SaqtandyryBot);
- мобильное приложение Qoldau 24/7;
- мобильные приложения некоторых БВУ;
- сайт электронного правительства egov.kz через государственную услугу "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования".
Напомним, ранее министр здравоохранения рассказала о важных изменениях в системе ОСМС.
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