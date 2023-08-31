Сколько молодых предпринимателей получили льготные кредиты и безвозмездные гранты в этом году

Сегодня на расширенном собрании фракции партии "AMANAT" премьер-министр РК Алихан Смаилов проинформировал о реализации Комплексного плана трудоустройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По словам Смаилова, в настоящее время на новые, вакантные и субсидируемые государством рабочие места трудоустроено более 600 тысяч человек, из них половина – молодежь.

"Поручение Президента по вопросам занятости молодежи и социально уязвимых слоев населения занимает особое место. Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, что открывает доступ к мерам господдержки для 5,7 млн человек", - подчеркнул глава кабмина.

В течение этого года порядка 9 тысяч из них, включая социально уязвимых, получили льготные кредиты под 2,5%, безвозмездные гранты и смогли открыть свое дело.