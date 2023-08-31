Сколько молодых предпринимателей получили льготные кредиты и безвозмездные гранты в этом году
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Сегодня на расширенном собрании фракции партии "AMANAT" премьер-министр РК Алихан Смаилов проинформировал о реализации Комплексного плана трудоустройства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
По словам Смаилова, в настоящее время на новые, вакантные и субсидируемые государством рабочие места трудоустроено более 600 тысяч человек, из них половина – молодежь.
"Поручение Президента по вопросам занятости молодежи и социально уязвимых слоев населения занимает особое место. Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, что открывает доступ к мерам господдержки для 5,7 млн человек", - подчеркнул глава кабмина.
В течение этого года порядка 9 тысяч из них, включая социально уязвимых, получили льготные кредиты под 2,5%, безвозмездные гранты и смогли открыть свое дело.
"Поставлена задача о повышении заработной платы в 2 раза 1,2 млн гражданских служащих. Поэтому мы ежегодно повышаем заработную плату учителям на 25%, врачам – на 30%, среднему медперсоналу и другим категориям работников – на 20%.
Проведена работа с порядка 2 тысячами предприятий, по итогам которой работодатели повысили зарплату более 1 миллиону работников от 10 до 50%", - отметил Смаилов.
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